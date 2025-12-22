Fontana “Fondi di coesione? Tornare alla gestione diretta delle regioni”

MILANO (ITALPRESS) - "I fondi di coesione sono fondi europei, quindi sono questioni che attengono alle scelte che dovrà fare l'Europa. Noi siamo ancora convinti e stiamo lottando per fare in modo che si ritorni ad integrare questi fondi e soprattutto si mantenga la gestione diretta da parte delle regioni e non quella centralizzata da parte del governo. Settimana scorsa abbiamo partecipato a un convegno ai quali era presente sia il vicepresidente Fitto che il ministro Foti. Questi ha garantito il sostegno del governo per andare in questa direzione e anche il ministro Fitto ha detto che si impegnerà per fare in modo che le richieste delle regioni possano essere rispettate". Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine della presentazione del progetto "Via montagna lombarda" rispondendo ai giornalisti sui tagli ai fondi di sviluppo e coesione previsti nella legge di bilancio. Si parla di una riduzione di 300 milioni nel 2026 e di 100 milioni ciascuno nel 2027 e nel 2028. In merito ad eventuali fondi aggiuntivi da parte del governo per le ultime spese in vista dei giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026 "stiamo facendo gli ultimi conti, ma mi sembra che siamo in linea. Vedremo se ci sarà qualche piccola necessità". xh7/trl/mca3