ROMA (ITALPRESS) – Il presidente di Consap Sestino Giacomoni e l’AD Vincenzo Sanasi d’Arpe hanno incontrato presso la sede di Consap SpA il Presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti.

Tema dell’incontro, la proposta della Provincia di incrementare le risorse del Fondo di Garanzia per la Prima Casa per assicurare ai propri cittadini un aumento della garanzia statale.

La proposta della Provincia autonoma di Trento prevede di sostenere il Fondo prima casa anche con risorse proprie al fine di assicurare ai cittadini residenti sul territorio provinciale che non possono beneficiare della garanzia all’80% una maggiorazione della garanzia ordinaria attualmente del 50%.

“L’incontro odierno – dichiara Sestino Giacomoni, presidente di Consap – costituisce un “Progetto Pilota” volto ad avviare un’interlocuzione con tutte le regioni e gli enti territoriali per rafforzare l’intervento di Consap nell’ambito delle politiche abitative a sostegno di tutti i cittadini ed in particolare delle giovani coppie e delle famiglie numerose”.

“Consap è pronta a dialogare con tutte le Istituzioni, Enti e Organismi Pubblici per fa sì che si raggiungano i risultati migliori possibili per i cittadini”, ha continuato Giacomoni. “Ascoltare le istanze degli enti territoriali ci aiuta a dare risposte concrete a chi ha veramente bisogno. Per Consap essere al servizio del Paese significa coniugare i principi fondamentali del saper fare a quelli inderogabili della tutela dell’interesse pubblico trasformandoli in fatti concreti ogni giorno”, ha concluso.

