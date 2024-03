Fondi Ue, Angelilli “Regione Lazio pronta a cogliere sfida”

ROMA (ITALPRESS) - "Sono risorse strategiche per la transizione digitale, per la sostenibilità, per l'innovazione, per la catena del valore, le competenze e la formazione. Sono una sfida importante che il Lazio è pronto a cogliere: per quanto riguarda il Fondo Sviluppo e Coesione siamo stati la prima regione italiana ad avere presentato un programma ambizioso che vale 1,4 milioni". Lo ha detto la vicepresidente della Regione Lazio e assessora allo sviluppo economico, Roberta Angelilli, a margine dell'evento "Next Generation EU, Bilancio UE e fondi BEI: opportunità per le imprese" a Roma. xi2/vbo/gtr