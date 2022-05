VENEZIA (ITALPRESS) – Il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia insieme al Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro è stato nominato all’unanimità vicepresidente della fondazione “Venezia capitale mondiale della Sostenibilità” dal comitato di indirizzo, riunitosi ieri per la prima volta nella sua sede alle Procuratie Vecchie in piazza San Marco e presieduto da Renato Brunetta.

“Ringrazio per questa nomina che rappresenta un impegno importante considerato che siamo chiamati ad affrontare un progetto che potrà realizzare grandi cose per la sostenibilità, per Venezia, per il Veneto ma anche per il mondo intero – riferisce il Presidente del Veneto -. Il tavolo è operativo e da oggi ci vedrà impegnati a concretizzare quello che fino ad oggi era solo nero su bianco. Parlo di promozione del territorio, ricerca e innovazione, i capisaldi di questo piano che ha l’ambizione di promuovere un’azione condivisa che possa produrre ricadute e impatti positivi per tutta la regione”.

– foto ufficio stampa Regione Veneto –

(ITALPRESS).

