Fondazione Lottomatica, Agenda FAST per la natalità

ROMA (ITALPRESS) - Combattere l'“inverno demografico” attraverso soluzioni concrete, rapide e a misura di famiglia. Questo il tema di un dibattito al Centro studi americani a Roma, per la presentazione dell’Agenda FAST per la natalità in Italia. È il primo rapporto promosso da Fondazione Lottomatica sull’emergenza demografica e le strategie per contrastarla, realizzato dal gruppo di ricerca di Percorsi di secondo welfare. FAST è l’acronimo di quattro parole chiave: “Famiglia, Asili, Servizi, Tempi”, al centro di un piano d’azione concreto per invertire la rotta della denatalità in Italia. f02/sat/fsc/gsl