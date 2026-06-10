Rapporto Bankitalia, Malamisura “Crescono le esportazioni in Puglia”

BARI (ITALPRESS) - "Le previsioni sono sempre difficili da formulare. Quello che registriamo è che, per quanto riguarda le tensioni geopolitiche, soprattutto sul fronte tariffario, non si osservano riflessi sui volumi delle esportazioni regionali, che pure non rappresentano una componente particolarmente rilevante dell'economia pugliese. Le esportazioni hanno comunque registrato una crescita del 2,9% e non hanno subito particolari riduzioni né sul mercato statunitense né su quello mediorientale. L'andamento dell'inflazione nel 2025 è stato sicuramente più contenuto". Lo ha sottolineato il direttore della sede di Bari della Banca d'Italia, Marcello Malamisura, a margine del rapporto annuale "L'Economia della Puglia", presentato questa mattina nella sede della Banca d'Italia di Bari. xa2/vbo/mca2