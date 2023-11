MILANO (ITALPRESS) – Tre eccellenze per una serata di eccezione: il professor Alberto Mantovani, Presidente della Fondazione Humanitas per la Ricerca, il Museo del Novecento e Dolce&Gabbana, prestigiosa firma della moda made in Italy, insieme, questa sera, negli spazi prestigiosi dello stesso Museo, daranno vita a un dibattito “Tra Arte e Scienza” (e stile). “Ringrazio il Comune di Milano e il Museo del Novecento – dichiara il professor Alberto Mantovani, Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca – per averci permesso di organizzare la serata in questa magnifica cornice e grazie a Dolce&Gabbana per il sostegno e naturalmente le persone che hanno aderito. L’evento di questa sera unisce tre elementi, perfettamente in armonia tra loro: la musica, le arti visive e la Scienza. Infatti, il sistema immunitario può essere paragonato a orchestra di cui ancora non conosciamo tutti gli orchestrali, tutti gli strumenti e tutti gli spartiti. Tuttavia ogni qual volta, grazie ai progressi della Ricerca, abbiamo conosciuto spartiti, orchestrali e strumenti siamo riusciti a migliorare la vita dei pazienti e in questa direzione vogliamo proseguire. Il luogo: un Museo che rappresenta Milano nella storia dell’arte e dell’innovazione del ‘900, che ospita prestigiose opere come quelle di Boccioni, artista a me molto caro, inno alla velocità e tecnologia, che simboleggia anche la rivoluzione della medicina grazie alla tecnologia e la velocità che deve essere messa a servizio dei pazienti o di Lucio Fontana, mente “scientifica” interessata alla fisica e allo studio del tempo e che simboleggia la curiosità che sempre deve guidare la ricerca scientifica. In ultimo non posso che ringraziare la generosità delle persone che si manifesta nelle attività delle Fondazioni, come per FHR, fondamentali per affrontare le sfide che oggi e nel futuro ci porrà la scienza”.(ITALPRESS).

Foto: Fondazione Humanitas