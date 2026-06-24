Folgiero “Dalle tensioni Italia-Usa nessun impatto su Fincantieri”

ROMA (ITALPRESS) – “Creiamo un collegamento tra le filiere della difesa e di tutte quelle di Confindustria. Una filiera che crea occupazione, ma anche tecnologia; Fincantieri su questa su questa logica è un po’ una prova vivente di quanto la filiera della difesa, per esempio nella subacquea, validi tecnologie che poi sono un asset duale sulle adiacenze non difesa e che quindi sono una forza e una ricchezza del Paese“. Lo afferma Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore Generale, Fincantieri, in occasione dell’evento “Connext Filiere. Aerospazio, Difesa e Sicurezza” organizzato da Confindustria.

“Negli ultimi 3 anni abbiamo allargato alle adiacenze delle tecnologie della difesa del mare, quindi, oggi siamo attivi sui droni unmanned di superficie, siamo attivi sui droni subacquei, sulle telecomunicazioni subacquee con una postura che valida le tecnologie nel militare e che poi le allarga agli usi civili, a quelli commerciali, se non ancora prima, alla protezione delle infrastrutture critiche”, aggiunge.

“Ricordo sempre che Fincantieri negli Stati Uniti è un’azienda americana. Quando noi forniamo la Marina degli Stati Uniti non costruiamo navi in Italia e le vendiamo negli Stati Uniti, ma abbiamo ingegneria, procurement, cantieri, operai e leadership americana. Quindi, Fincantieri Usa è un asset dell’industria della difesa americana e quindi, sulla base di questa natura e sulla base di questa regionalizzazione spinta, io sono portato a non vedere impatti di sorta perché è un’azienda che lavora per il sistema americano“, ha concluso.

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