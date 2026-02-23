Focus Salute – Secchezza e dolore ai rapporti dopo il tumore al seno

MILANO (ITALPRESS) - Secchezza vaginale, dolori durante i rapporti sessuali, e la cistite in una fase successiva. Nel centoventiquattresimo numero di Focus Salute, format tv dell'Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, continua ad analizzare le diverse modalità con cui il tumore al seno, e le terapie necessarie per curarlo, possono ledere desiderio ed eccitazione, oltre a illustrare le strategie ottimali per proteggere questi aspetti fondamentali della qualità della vita e dell’intimità di coppia. sat/gsl