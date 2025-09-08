Focus Salute – Osteoporosi, perché può iniziare dall’infanzia

MILANO (ITALPRESS) - L'osteoporosi, malattia caratterizzata da diminuzione della densità delle ossa e alterazioni della loro micro-architettura, può iniziare fin dall’infanzia. Nel centesimo numero di Focus Salute, format tv dell'Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza i fattori precoci che possono minare la salute delle ossa nell’infanzia e nell’adolescenza. Tra questi l’inattività fisica, la malnutrizione, la celiachia, i disturbi del comportamento alimentare, la carenza di vitamina D, l’assenza del ciclo mestruale, le patologie croniche per cui il bambino è sempre tenuto in casa. E analizza il ruolo dell’attività fisica, di un’adeguata nutrizione e dell’attenzione ai fattori genetici per prevenirla e curarla tempestivamente. abr/gsl