Focus Salute – Fibromialgia, come curarla bene

MILANO (ITALPRESS) - Fibromialgia: quali terapie e strategie di cura sono più efficaci per ridurre le diverse cause del dolore? Nel novantaduesimo numero di Focus Salute, format tv dell'Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza il ruolo di stili di vita, integratori e farmaci specifici per ridurre infiammazione e dolore, migliorare l’ossigenazione dei muscoli, contrastando perdita di massa e forza muscolare, migliorare il sonno e i disturbi intestinali associati. abr/gsl