Home Video News Europa Ia, Orlando “Regole certe affinché non si affermi principio del più forte”
Ia, Orlando “Regole certe affinché non si affermi principio del più forte”
BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) -"Con grande fiducia nei confronti dell'innovazione dovremmo stabilire regole certe, perché la deregolamentazione trasforma questo tipo di strumento straordinario di crescita in un'occasione di affermazione del principio del più forte: la regola del più forte non garantisce che chi è più potente abbia sempre ragione o rispetti i diritti dei più deboli". Così l'eurodeputato del Partito Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) Leoluca Orlando, sottolineando l'impegno a rafforzare una sovranità europea in campo digitale. xf4/ads/mca2