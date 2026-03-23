Focus Salute – Cistite, i fattori di rischio che predispongono alle recidive

MILANO (ITALPRESS) - Cosa scatena la cistite? Ci sono dei fattori predisponenti? E perché può presentarsi 24-72 ore dopo un rapporto sessuale? Nel centoventottesimo numero di Focus Salute, format tv dell'Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, parla di cosa può scatenare la cistite e delle strategie per la prevenzione. sat/gsl