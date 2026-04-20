Focus Salute – Cistite ed endometriosi, i gemelli diabolici

MILANO (ITALPRESS) - Cistiti ricorrenti ed endometriosi: che cos’hanno in comune? Perché aumentano infiammazione e dolore pelvico e vescicale, al punto da essere definiti “gemelli diabolici, “evil twins”? Nel centotrentaduesimo numero di Focus Salute, format tv dell'Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza i fattori di rischio che aumentano i sintomi urinari, nell’endometriosi e le sue caratteristiche peculiari quando si localizzi a livello ureterale e vescicale. sat/gsl