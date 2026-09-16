Focus ESG – Episodio 82

MILANO (ITALPRESS) - Mobilità elettrica, crisi dell’automotive europeo, caro energia, congestione della rete e intelligenza artificiale: nella nuova puntata di Focus ESG si mette sotto la lente il cambio di paradigma che sta trasformando il settore dei trasporti e che coinvolge tutte e tre le dimensioni ESG, ambientale, sociale e di governance. L’aumento dei costi di benzina, gasolio ed energia elettrica, la diversa accessibilità dei veicoli, la concorrenza asiatica e le difficoltà dell’industria europea rendono la mobilità uno dei terreni più rilevanti per misurare la competitività futura dell’Europa. Con il giornalista economico Marco Marelli ne parlano Monica Billio, Università Ca’ Foscari Venezia e Centro TranspArEEnS, Francesco Zirpoli, Università Ca’ Foscari Venezia e autore del libro Autodistruzione, e Fabio Pressi, CEO di A2A Mobility e presidente di Motus-E. fsc/gsl