Pellegatta: “Coldiretti sviluppa progetti per piantare alberi in città”

ROMA (ITALPRESS) - "Gli alberi sono importanti all'interno delle città, ci aiutano a contrastare quelli che sono gli effetti negativi del cambiamento climatico, ma anche gli alberi purtroppo subiscono quello che è appunto il mutamento del clima. Come Coldiretti, organizzazione che rappresenta le aziende che in Italia coltivano, piantano e producono alberi, stiamo sviluppando dei progetti che hanno lo scopo di sperimentare buone pratiche per la piantagione degli alberi in città, per individuare quelli che sono gli alberi giusti". Così Andrea Pellegatta, membro della Consulta Nazionale Florovivaismo Coldiretti, a margine di ECO - Festival della mobilità sostenibile e delle città intelligenti. mec/fsc/azn