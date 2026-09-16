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Make Sense Campaign 2026,alla Camera focus su prevenzione dei tumori testa-collo
ROMA (ITALPRESS) - Ogni anno in Italia si contano 9 mila casi di tumori testa-collo. Eppure, si tratta di patologie oncologiche tra le più sottovalutate. Uno degli aspetti più critici, infatti, è la difficoltà di diagnosi. Per questo, l'Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica ETS promuove la campagna europea di educazione e sensibilizzazione alla prevenzione "Make Sense Campaign 2026”, presentata alla Camera. mec/mrc/gsl