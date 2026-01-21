Focus ESG – Episodio 70

MILANO (ITALPRESS) - In Focus ESG 70 si mette al centro l’imprenditore. I costi e la disponibilità competitiva dell’energia, la forza lavoro, il passaggio generazionale o la vendita dell’azienda, insieme alle continue richieste di banche, normative, clienti e del sistema nel suo complesso, mettono sotto pressione la governance aziendale, soprattutto nelle micro, piccole e medie imprese. Quali sono gli strumenti di difesa e le leve per non soccombere in un contesto sempre più segnato dall’incertezza, che sembra ormai l’unica certezza? La capacità di gestire una pluralità di rischi diventa il vero asset in grado di determinare la presenza o meno di un futuro. Una parte della narrazione sulle tematiche ESG non ha chiarito adeguatamente quale sia il loro ruolo e, soprattutto, il loro potenziale, che risiede proprio nella gestione del rischio. Il sistema finanziario e bancario ne è in larga parte consapevole, così come importanti istituzioni, ed è fondamentale tenerne conto. Il giornalista Marco Marelli, la professoressa Monica Billio, Università Ca’ Foscari Venezia e Fondazione GRINS, ed Enrico Perego, Partner EY, entrano nel merito offrendo spunti di riflessione e consigli utili. fsc/gsl