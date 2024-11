Focus ESG – Episodio 41

MILANO (ITALPRESS) - Il credito deteriorato aumenta in Europa, soprattutto in Francia e Germania, mentre è in riduzione in Italia con benefici importanti per il Paese. Il sistema economico italiano è più resiliente grazie a una attività sul mercato NPL negli ultimi dieci anni che ha interessato 71 miliardi di euro. Oggi l’Italia conduce ancora in questo settore grazie a una attenzione maggiore all’aspetto sociale attraverso una politica di recuperi pazienti. Si parla di social banking e una tra le Banche più attente e impegnate è Banca Ifis, leader nel recupero del credito deteriorato al piccolo consumo, anche attraverso la piattaforma PagoChiaro in evoluzione. La dimensione S dell’acronimo ESG gioca un ruolo da attore principale nel settore come l’uso dell’intelligenza artificiale. Ne parlano anche in ottica di educazione finanziaria, nella puntata 41 di Focus ESG, il giornalista economico Marco Marelli con la Vice Presidente di Banca Ifis, Professoressa Simona Arduini, e il Condirettore Generale di Banca Ifis, Fabio Lanza, anche Amministratore Delegato di Ifis NPL Servicing SPA. fsc/gsl