Focus ESG – Episodio 28

MILANO (ITALPRESS) - Tra i temi della ventottesima puntata di Focus ESG quello centrale è l’obbligo assicurativo contro i "rischi catastrofali naturali” introdotto con la legge di bilancio per l’anno finanziario 2024, che richiede copertura assicurativa per tutte le aziende entro dicembre 2024. Dedicato alle tre dimensioni della sostenibilità – Environmental, Social e Governance – Focus ESG è condotto dal giornalista Marco Marelli, che ha intervistato la professoressa Monica Billio dell’Università Ca’ Foscari Venezia, Coordinatrice Spoke Finanza Sostenibile progetto GRINS, e Martina Bignami, Capo del Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni). Secondo i dati più recenti sulle coperture catastrofali solo il 3,4% delle microimprese sono coperte contro le alluvioni. L’importanza dei dati granulari per la corretta valutazione del rischio e le azioni di ISPRA con la piattaforma IdroGEO. I dati del Joint Research Center (JRC) della Commissione Europea. fsc/gsl