Flotilla, Schlein “Gli attivisti fanno quello che dovrebbero fare i governi europei”

ROMA (ITALPRESS) – “La Global Sumud Flotilla sta facendo quello che avrebbero dovuto fare i governi europei, una grande missione umanitaria, partita dal basso pacifica, stanno facendo loro quello che avrebbero dovuto fare i governi europei e non accettare di veder marcire centinaia di camion di aiuti”. Lo ha detto la deputata e segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo sull’informativa del ministro della Difesa, Guido Crosetto, sugli attacchi a danno della Global Sumud Flotilla. “Una voce che non può essere ignorata, chiarisce che quello che stiamo vedendo non solo è inaccettabile – ha aggiunto Schlein -, ma segna un baratro nella storia dell’umanità”.

“Meloni esca dalla megalomania, ha detto che la Flotilla vuole solo creare problemi al governo italiano, sulla Flotilla ci sono 44 delegazioni, è andata a New York per attaccare i giudici e le opposizioni, è andata alle Nazioni Unite per dividere il paese. Sono tre anni che fa la vittima, basta – ha aggiunto Schlein -. Altre sono le vittime, le liste di attesa si allungano, i salari sono ancora troppo bassi”.

