Flotilla, Pro-Pal occupano Piazza dei Cinquecento a Roma

ROMA (ITALPRESS) - Circa un migliaio di manifestanti ha occupato Piazza dei Cinquecento, davanti alla stazione Termini, a Roma, per protestare contro l'abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte dei militari israeliani. Lo scalo ferroviario della Capitale è stato chiuso in via precauzionale e isolato da un cordone di polizia per motivi di ordine pubblico. Intanto, altra gente continua ad arrivare dal corteo partito da San Lorenzo. Il traffico nella zona è paralizzato e la polizia ha fatto defluire alcune auto facendole passare lungo i marciapiedi. Tra i cori intonati dagli attivisti pro-Pal "Free, Free, Palestine", "Intifada" e "Blocchiamo tutto il Paese". Poco dopo i manifestanti pro-pal hanno iniziato un corteo improvvisato in direzione Largo Chigi. xc7/sat/mca1