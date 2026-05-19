Avio lancia con successo il satellite Smile con Vega C. Ranzo “Una pietra miliare”

KOUROU (GUYANA FRANCESE) (ITALPRESS) – Alle 00:52 ora locale, Avio ha lanciato con successo il satellite scientifico Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer (SMILE) per l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e l’Accademia Cinese delle Scienze (CAS) dallo Spazioporto europeo nella Guyana Francese con un lanciatore Vega C. Il satellite è stato immesso in un’orbita terrestre bassa circolare, a un’altitudine di circa 700 km, per una missione verso un’orbita fortemente ellittica e ad alta inclinazione con un perigeo di 5.000 km e un apogeo di 121.000 km.

Il volo è durato 57 minuti dal decollo alla separazione del satellite. SMILE misurerà le interazioni del vento solare con la magnetosfera terrestre per migliorare la nostra conoscenza delle dinamiche tra il Sole e la Terra. La missione, denominata VV29, è stata il primo lancio del Vega C con Avio nel ruolo di Launch Service Operator.

“Il successo di oggi rappresenta una pietra miliare per Avio, in quanto assumiamo la piena responsabilità di Launch Service Operator per i lanci del Vega C. Il lanciatore ha dimostrato ancora una volta le sue prestazioni e la sua flessibilità. Desidero ringraziare tutto il nostro team per l’eccezionale lavoro svolto e tutti i nostri partner. Siamo orgogliosi di aver contribuito a questa importante missione scientifica. Ringraziamo l’ESA e la CAS per la loro fiducia e siamo pronti a continuare a sostenere le missioni scientifiche dell’ESA” ha dichiarato Giulio Ranzo, Ceo di Avio.

URSO “ALTRO SUCCESSO DEL MADE IN ITALY”

“Questo volo rappresenta il debutto ufficiale di Avio come operatore diretto e autonomo per la gestione commerciale e tecnica dei lanci della famiglia Vega, subentrando progressivamente ad Arianespace: un altro successo del Made in Italy, reso possibile dagli accordi con la Francia al vertice ministeriale dell’ESA di Siviglia, grazie anche al supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana. Una svolta che ha reso Avio più autonoma nella sua crescita operativa, rafforzando al tempo stesso la capacità industriale e tecnologica dell’Italia e contribuendo a consolidare l’autonomia strategica europea nell’accesso allo spazio e nelle grandi missioni scientifiche internazionali”. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy e Autorità delegata alle Politiche Spaziali e Aerospaziali, sen. Adolfo Urso, commentando il successo del lancio del vettore Vega C, assemblato da Avio Spa per conto dell’ESA e avvenuto all’alba dallo spazioporto di Kourou, nella Guyana francese. Il razzo ha portato in orbita il satellite scientifico SMILE (Solar Wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer).

Si tratta di una missione scientifica congiunta, nel 2015, tra l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e l’Accademia Cinese delle Scienze (CAS), finalizzata a studiare l’interazione tra il vento solare e la magnetosfera terrestre. Questo consentirà di migliorare la comprensione delle tempeste solari, garantendo una maggiore tutela delle apparecchiature sulla Terra e in orbita, nonché della salute degli astronauti impegnati nelle missioni spaziali.

– Foto IPA Agency –

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