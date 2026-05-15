Spazio, Urso “Gli investimenti esteri in Italia nel sono aumentati del 37%”

MILANO (ITALPRESS) – “Gli investimenti esteri in questi tre anni in Italia nel comparto sullo spazio sono aumentati del 37% ed è sullo spazio una delle possibili partnership strategiche proprio con gli Emirati. Abbiamo già programmi comuni sottoscritti dalle due agenzie spaziali e interessi comuni a sviluppare lo spazio in Africa: tra l’altro noi abbiamo una base spaziale a Malindi in Kenia che intendiamo offrire ai Paesi africani come base spaziale per i Paesi africani, con un progetto all’interno del piano Mattei che è di grande interesse per gli Emirati. Abbiamo scommesso sui progetti dell’Agenzia Spaziale Europea e siamo diventati i secondi contributori al fianco della Francia. Abbiamo inoltre sottoscritto accordi strategici recentemente con la NASA che ci permette di partecipare alla missione Artemis, cioè realizzando il modulo abitativo in cui vivranno gli astronauti che dovranno colonizzare la Luna e questo ci consentirà tra l’altro di avere nel programma due astronauti italiani, forse i primi astronauti europei a calpestare il suolo della Luna”. Lo ha detto il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a margine dell’edizione 2026 di Investopia in corso a Milano.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).