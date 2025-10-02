Flotilla, Meloni “Faremo di tutto per rientro rapido italiani”

ROMA (ITALPRESS) - "Le operazioni di abbordaggio sono ancora in corso, noi le stiamo seguendo minuto per minuto e stanotte l'unità di crisi della Farnesina è stata in contatto con gli avvocati di alcuni degli imbarcati: faremo tutto il possibile perché queste persone possano tornare in Italia quanto prima". Lo sottolinea la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Copenaghen, a margine del VII vertice della Comunità politica europea. "Continuo a ritenere che tutto questo non porti alcun beneficio al popolo palestinese, ma mi pare di capire che porterà molti disagi al popolo italiano, che ieri stesso veniva ringraziato dai palestinesi per il lavoro che sta facendo - continua Meloni -. Siamo il primo paese ad aver aperto un corridoio per i ricercatori e il primo per numero di persone evacuate da Gaza per farle curare nei nostri ospedali, siamo inoltre tra i primi per consegna di aiuti: tutto questo è stato fatto con la disponibilità e le risorse del popolo italiano". xd8/sat/mca1 (Fonte video: Palazzo Chigi)