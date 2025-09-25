Flotilla, Israele propone di scaricare gli aiuti nei porti dei paesi vicini

ROMA (ITALPRESS) – Il ministero degli Esteri di Israele ha proposto agli organizzatori della Global Sumud Flotilla una soluzione alternativa per la consegna degli aiuti diretti a Gaza, ribadendo che non consentirà la violazione del blocco navale. “Abbiamo un’altra proposta per la flottiglia Hamas-Sumud: se non si tratta di provocazione e di un’iniziativa a sostegno di Hamas, siete liberi di scaricare tutti gli aiuti che potreste avere in qualsiasi porto di un Paese vicino, fuori da Israele, da dove potranno essere trasferiti pacificamente a Gaza. Israele non consentirà alle navi di entrare in una zona di combattimento attiva e non permetterà la violazione di un legittimo blocco navale”, ha annunciato il ministero degli Esteri israeliano in una nota.

