Flagg stende LeBron e i Lakers, vincono Celtics e Thunder

ROMA (ITALPRESS) – Non basta ai Los Angeles Lakers la tripla doppia sfiorata da LeBron James per evitare la sconfitta contro Dallas. Nel successo dei Mavericks, arrivato nella serata di Pasqua della regular season di Nba, c’è la firma di Cooper Flagg, che dopo i 51 punti dell’ultima partita sfodera un’altra grande prestazione da 45 punti, 9 assist e 8 rimbalzi nel match terminato con lo score di 134-128. Per LeBron, che si è caricato sulle spalle i Lakers dopo l’infortunio di Luka Doncic, a fine partita sono 30 punti, 15 assist e 9 rimbalzi.

Ci sono nuovamente Jaylen Brown (26 punti) e Jayson Tatum (23 con 13 rimbalzi) dietro al successo dei Celtics sui Toronto Raptors per 115-101. La svolta del match arriva nell’ultimo quarto, quando Boston mette le marce alte, riuscendo a chiudere una partita rimasta in equilibrio nelle tre frazioni precedenti. Non c’è storia tra Oklahoma City Thunder e Utah Jazz. La capolista della Western Conference si impone per 146-111 senza strafare. Shai Gilgeous-Alexander gioca 23 minuti, nei quali riesce a mettere a referto 20 punti, uno in meno di Chet Holmgren. Inutili ai fini del risultato i 34 punti di un ottimo Brice Sensabaugh.

Successo in rimonta per gli Orlando Magic contro i New Orleans Pelicans, che chiudono in svantaggio di dieci punti il terzo quarto e festeggiano nel finale con un 112-108. Bene Paolo Banchero, 23 punti e 16 rimbalzi, assieme a Desmond Bane, che sfodera una prestazione da 27 punti. Dopo due mesi di assenza per un infortunio,

Steph Curry rientra in campo per i Golden State Warriors, non riuscendo però a evitare la sconfitta di misura contro gli Houston Rockets, che si impongono per 117-116 grazie ai 31 punti di Kevin Durant e ai 24 di Alperen Sengun, protagonista del canestro decisivo a 11 secondi dalla fine. Si interrompe a otto la striscia di sconfitte consecutive per i Milwaukee Bucks, che passano per 131-115 contro i Memphis Grizzlies. Sono invece quattro le affermazioni di fila per gli Charlotte Hornets, che hanno la meglio sui Minnesota Timberwolves per 122-108, trascinati soprattutto dai 35 punti di LaMelo Ball. Vittorie anche per Phoenix (120-110 contro Chicago), Brooklyn (121-115 contro Washington), Cleveland (117-108 contro Indiana) e per i Los Angeles Clippers (138-109 contro Sacramento).

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).