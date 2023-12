MILANO (ITALPRESS) – A Fizzonasco in via Salvo D’Acquisto 58 alle ore 11 e 30 circa si è sviluppato un incedio di autovetture in un capannone della ditta Entomit, che tratta disinfestazione e derattizzazione. Tra le persone all’interno del capannone non si riscontrano feriti. Sul posto 4 squadre dei Vigili del Fuoco, Carabinieri, la Croce Rossa e la Polizia Locale.(ITALPRESS).

Foto: Vigili del Fuoco Milano