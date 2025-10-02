Fitto “Semplificazione e flessibilità due temi fondamentali, Ue ha sempre avuto approccio rigido”

ROMA (ITALPRESS) – “Semplificazione e flessibilità sono due temi fondamentali, l’Europa in passato ha sempre avuto un approccio molto rigido. La rigidità del bilancio, soprattutto per il modo delle imprese, costituisce un limite enorme perché noi non possiamo compiere scelte che durano alcuni anni”. Lo ha detto il vicepresidente esecutivo della Commissione Ue, Raffaele Fitto, nel corso della presentazione del rapporto di previsione del Centro Studi Confindustria, “Investimenti per muovere il paese”. Per il commissario Fitto “rivedere i Pnrr non è solamente correggere scelte di tre, quattro o cinque anni fa, per certi versi anche discutibili, ma è un modo per rendere flessibili agli scenari che abbiamo”.

