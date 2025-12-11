Fitto “La Commissione europea sta dimostrando concretamente un cambio di passo”

ROMA (ITALPRESS) – “La Commissione europea su diverse questioni dall’immigrazione alla semplificazione, dall’ambiente alla competitività e all’agricoltura, in questo anno sta dimostrando concretamente un cambio di passo importante di cui abbiamo bisogno. Non è collegato al contributo di qualcuno, ma ad un’azione necessaria. Non penso, quindi, che si possa fare per quanto mi riguarda una valutazione politica all’interno della Commissione europea. Sicuramente siamo portatori, e questa iniziativa a Roma e l’azione del gruppo dei conservatori lo testimonia, di alcuni valori e di idee precise rispetto anche alle prospettive europee”. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto, presente alla riunione del gruppo ECR in occasione degli Ecr Study Days a Roma. 

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

