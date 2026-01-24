Fitto “A breve lanceremo la prima strategia del turismo a livello europeo”

MILANO (ITALPRESS) – “Nelle prossime settimane sarà lanciata la prima strategia del turismo a livello europeo”. Lo ha annunciato il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Raffaele Fitto in videocollegamento con il Forum Internazionale del turismo in corso a Milano.

Fitto ha ricordato che “nell’ambito del PNRR, c’è uno stanziamento di un miliardo e duecento milioni di euro per i piccoli borghi che ha creato un’attenzione per quelle realtà che hanno una maggiore esigenza di mettere in campo scelte che possano valorizzare questi territori diversificando anche l’offerta turistica”.

Fitto ha poi ricordato che “nei prossimi mesi sarà approvata questa strategia sul right to stay, finalizzata al potenziamento delle aree rurali e interne perché oggi viviamo un fenomeno contraddittorio: i tre quarti di cittadini europei vivono nelle grandi aree urbane e questo comporta problematiche e lo spopolamento delle aree interne”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).