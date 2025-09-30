Fisco, Tajani “Alleggerire il peso sul ceto medio”

ROMA (ITALPRESS) - "Il tema di un fisco più giusto e sostenibile per cittadini e imprese è cruciale per lo sviluppo economico del nostro Paese". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso del suo intervento in videocollegamento al convegno "Il difficile finanziamento del welfare italiano", organizzato da CIDA - Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità. "Se vogliamo avere più risorse per infrastrutture, ricerca e sicurezza, serve un sistema fiscale più equilibrato. Noi crediamo che il fisco non debba frenare la crescita. Il governo sostiene una battaglia di giustizia e libertà per un fisco più leggero, semplice, trasparente ed equo", ha aggiunto. sat/mca1 (Fonte video: Cida)