Fisco, Ruffini “Nel 2022 bloccate frodi per oltre 9 miliardi”

"Nel 2022 abbiamo bloccato più di 9 miliardi di frodi attraverso l'attività di analisi del rischio in stretta collaborazione con la Guardia di Finanza, erano sostanzialmente crediti fittizi che stavano per essere utilizzati per non versare le tasse". Lo ha detto il direttore dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, Ernesto Maria Ruffini, a margine della presentazione dei risultati raggiunti nel 2022 e delle prospettive future. xc3/sat/gtr