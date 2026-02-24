Fisco più leggero sugli aumenti contrattuali

ROMA (ITALPRESS) - Fisco più leggero sugli aumenti retributivi dei lavoratori del settore privato con reddito fino a 33mila euro. La tassa piatta del 5% si applica alle somme corrisposte quest'anno per effetto dei rinnovi dei contratti collettivi del triennio 2024-2026 e vale anche per le assenze retribuite come malattia, maternità/paternità o infortunio. Sono alcuni dei chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2026 contenuti in una circolare dell'Agenzia delle Entrate. La circolare ricorda che la nuova aliquota si applica agli aumenti corrisposti nel 2026 e, nell'eventualità in cui il rinnovo sia iniziato prima, le quote di incremento erogate quest'anno rientrano comunque nella tassazione agevolata. Aliquota agevolata anche sulle maggiorazioni e indennità pagate nel 2026 per lavoro notturno, festivo, svolto nei giorni di riposo e su turni. Per i dipendenti, sempre del settore privato, con reddito fino a 40mila euro scatta la sostitutiva Irpef pari al 15%. Entrambe le agevolazioni saranno riconosciute dai datori di lavoro ai contribuenti in possesso dei requisiti; coloro che, invece, non hanno un sostituto d'imposta, potranno "recuperarle" in dichiarazione dei redditi. sat/azn