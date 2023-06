Fisco, l’Ue vara la riforma sulle ritenute d’acconto

La Commissione europea rimette mano alle politiche in materia di fisco e pagamento della tasse, attraverso una proposta di direttiva che intende migliorare il modo in cui le ritenute d’acconto vengono pagate e riscosse. Un altro passo verso una tassazione più equa e trasparente in Europa. ads/mgg/gsl