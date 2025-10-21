Fisco, Giglione “Differenze importanti tra territori”

PALERMO (ITALPRESS) - "Abbiamo voluto mettere in evidenza le differenze che ci sono sul nostro territorio: Agrigento è fanalino di cosa sul fisco, le nostre imprese pagano il 57% sul guadagno a fronte di una media nazionale del 52%. Ci sono inoltre differenze importanti tra i vari territori: noi chiediamo che ci sia una maggiore omologia sul fisco, non è possibile vedere una provincia che paga più o meno di altre e che i nostri imprenditori abbiano costi superiori rispetto ad altre regioni". Lo ha detto Piero Giglione, segretario di Cna Sicilia, a margine della presentazione del Rapporto "Comune che vai fisco che trovi", elaborato dall'Osservatorio sulla tassazione delle piccole imprese del Dipartimento politiche fiscali e societarie di Cna, e presentato a Palermo da Cna Sicilia, presso la Sala Mattarella del Palazzo dei Normanni. xd8/vbo/mca2