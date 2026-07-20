Home Video News Economia Fisco, è tempo di scadenze Video NewsEconomiaFocus EconomiaPillole Fisco, è tempo di scadenze 20 Luglio 2026 NAPOLI (ITALPRESS) - Scade oggi il termine per versare le imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi 2026. Il punto dell'economista Gianni Lepre. sat/gtr ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE Economia Raccordo A4-Valtrompia, lavori in linea con il cronoprogramma Economia Nuove risorse per valorizzare il turismo delle aree interne Economia Tg Economia – 20/7/2026 Cronaca Tg News – 20/7/2026 Economia Risparmio gestito a livelli record nel 2025