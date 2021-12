Fisco, dalla Commissione Ue proposta contro società di comodo

La Commissione europea ha presentato un'iniziativa per combattere l'uso improprio di società di comodo a fini fiscali. La proposta mira a garantire che le società che esercitano un'attività economica minima o nulla non possano beneficiare di agevolazioni fiscali e non pesino sui contribuenti. sat/red