Firmato un protocollo d’intesa tra la Conferenza delle Assemblee Legislative delle Regioni e l’ISLE

ROMA (ITALPRESS) – Rafforzare la qualità della produzione normativa regionale, promuovere la formazione specialistica e favorire lo scambio di buone pratiche tra i Consigli Regionali italiani. Questi gli obiettivi del protocollo d’intesa siglato oggi tra la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome e l’ISLE (Istituto per la Documentazione e gli Studi Legislativi). L’accordo è stato firmato dal Coordinatore della Conferenza e Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, alla presenza del Presidente dell’ISLE, Gianni Letta. “La firma di questo protocollo segna un passo fondamentale per l’ammodernamento delle nostre istituzioni legislative”, ha dichiarato il Coordinatore della Conferenza. “Collaborare con un centro di eccellenza come l’ISLE, sotto la guida autorevole del Presidente Gianni Letta, ci permetterà di elevare ulteriormente il livello tecnico delle leggi regionali. Il nostro obiettivo è una legislazione più chiara, efficace e vicina alle esigenze reali dei cittadini e delle imprese, riducendo la burocrazia e migliorando l’impatto delle norme sui territori”.

Il protocollo prevede l’avvio di percorsi formativi per i funzionari dei Consigli Regionali, l’organizzazione di seminari di approfondimento giuridico e la realizzazione di studi congiunti sulla semplificazione normativa e sull’analisi dell’impatto delle leggi. “I Consigli Regionali sono il cuore pulsante della democrazia di prossimità”, ha proseguito il Coordinatore Aurigemma – In un momento storico caratterizzato da sfide complesse, come l’attuazione del PNRR e le riforme istituzionali, la sinergia con il mondo accademico e della ricerca giuridica diventa indispensabile. Ringrazio il Presidente Gianni Letta per la disponibilità e la lungimiranza nel voler accompagnare le Assemblee Legislative in questo percorso di crescita e qualificazione professionale”. L’ISLE, da decenni punto di riferimento per lo studio delle dinamiche parlamentari e legislative, metterà a disposizione della Conferenza il proprio patrimonio di competenze per supportare i processi di riforma e l’innovazione dei modelli di drafting legislativo a livello regionale.

– foto ufficio stampa Conferenza delle assemblee legislative –

(ITALPRESS).