Firmato un decreto da 35 milioni per potenziare i laboratori dei Licei musicali e coreutici

ROMA (ITALPRESS) – “Ho firmato oggi un importante decreto da 35 milioni per potenziare i laboratori di tutti i Licei musicali e coreutici”, dichiara il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. “La musica rappresenta un patrimonio di emozioni capace di stimolare le sensibilità individuali e di valorizzare i talenti degli studenti, favorisce l’inclusione, contribuisce a contrastare la dispersione scolastica”.

Questo decreto si pone in continuità con le tante iniziative avviate in questi mesi: la previsione dello studio della storia della musica sin dalla Scuola primaria nelle Nuove Indicazioni nazionali, l’istituzione dell’Orchestra nazionale dei Licei musicali, che ha debuttato il 30 ottobre 2025 durante il Giubileo del mondo educativo nell’Aula Paolo VI in Vaticano, il Protocollo d’intesa firmato pochi giorni fa con il Coro dell’Antoniano e la previsione di un’edizione di Scuola Futura a Sanremo dedicata alla musica nelle scuole. “Un impegno che continua nella convinzione che la musica possa contribuire in modo importante alla crescita dei nostri giovani”, conclude il Ministro Valditara

