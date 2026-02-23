ROMA (ITALPRESS) – È stato firmato oggi all’Aran, in via definitiva, il Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2022-2024. Il rinnovo contrattuale riguarda oltre 400mila lavoratori degli enti locali. “L’accordo raggiunto rappresenta un equilibrio tra le legittime aspettative del personale e la sostenibilità del sistema – spiega il presidente dell’Aran, Antonio Naddeo -. Con la firma definitiva si chiude il triennio 2022-2024 e si conferma la continuità della stagione negoziale. Prosegue inoltre l’impegno a ridurre progressivamente lo storico divario rispetto ai contratti e ai livelli retributivi delle Funzioni centrali, valorizzando il ruolo strategico degli enti locali. L’obiettivo ora è avviare tempestivamente la nuova tornata contrattuale 2025-2027, non appena i Comitati di settore trasmetteranno al ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, i relativi atti di indirizzo. Ringrazio le organizzazioni sindacali per il confronto costruttivo che ha consentito di giungere alla sottoscrizione definitiva del contratto”.

La sottoscrizione definitiva arriva dopo l’intesa preliminare siglata nel novembre 2025 e a seguito della positiva conclusione dei controlli previsti dagli organismi competenti in materia contabile. Le nuove disposizioni sono ora pienamente efficaci sotto il profilo normativo ed economico. Il contratto prevede aumenti medi mensili lordi pari a 136,76 euro per tredici mensilità, corrispondenti al 5,78% del monte salari 2021. Considerando anche lo 0,22% destinato al trattamento accessorio, l’incremento complessivo raggiunge circa 140 euro mensili. Con la firma definitiva saranno inoltre corrisposti gli arretrati maturati fino al 28 febbraio 2026, pari mediamente a 1.728 euro per ciascun dipendente. Il contratto introduce maggiore flessibilità dell’orario di lavoro, con la possibilità di articolare le 36 ore settimanali su quattro giorni in via sperimentale e su base volontaria, e riconosce il buono pasto anche in caso di lavoro agile. È prorogata al 31 dicembre 2026 la possibilità di effettuare progressioni tra le aree con procedure in deroga. Per gli incarichi di Elevata Qualificazione aumenta il tetto della retribuzione di posizione da 18mila a 22mila euro. Viene inoltre rafforzato l’Organismo paritetico per l’innovazione e ampliato il sistema di tutele, con particolare riferimento alle terapie salvavita, al patrocinio legale in caso di aggressioni e agli strumenti di welfare integrativo.

FUMAROLA “GRANDE SODDISFAZIONE”

“La CISL esprime grande soddisfazione per la sottoscrizione avvenuta in data odierna all’A.R.a.N. del contratto collettivo nazionale 2022/2024 del Comparto Funzioni Locali. E’ un risultato particolarmente significativo frutto della determinazione e dell’impegno con il quale unitamente alla CISL FP abbiamo affrontato una trattativa lunga e complessa protrattasi per oltre 16 mesi”. È quanto sottolinea la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola. “Il contratto che interessa circa 400.000 lavoratrici e lavoratori, oltre ad incrementi retributivi medi pari a 140 euro mensili lordi – dice Fumarola – introduce innovazioni normative importanti ad esempio in materia di conciliazione vita lavoro, erogazione del buono pasto anche nelle giornate di smart working, proroga della possibilità di effettuare progressioni tra le aree in deroga, patrocinio legale in caso di aggressioni. Questo rinnovo – continua la Segretaria Generale della Cisl – non rappresenta per la CISL un punto d’arrivo ma una tappa fondamentale per l’avvio dei negoziati relativi al triennio 2025/2027 con l’obiettivo di giungere alla stipula entro la vigenza contrattuale”.

“Con questo auspicio e nella convinzione che il riallineamento delle vigenze rappresenta uno strumento indispensabile per ridare slancio alle retribuzioni di un settore particolarmente penalizzato e, purtroppo, ancora fanalino di coda delle Amministrazioni Pubbliche, attendiamo nell’immediato l’invio dell’atto di indirizzo propedeutico all’apertura delle prossime trattative. Il nostro impegno prosegue perché anche ai lavoratori e alle lavoratrici delle Funzioni Locali, quotidianamente impegnati nel garantire servizi essenziali a cittadini e comunità, vengano riconosciuti salari adeguati, condizioni di lavoro dignitose e piena valorizzazione delle professionalità”, conclude la segretaria generale.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).