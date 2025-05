Firmati nuovi accordi di cooperazione tra Malta e Giordania

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta e Giordania hanno rafforzato i loro legami bilaterali con una serie di nuovi accordi di cooperazione, firmati durante l’ottava visita ufficiale del primo ministro Robert Abela ad Amman.

Gli accordi coprono diverse aree chiave tra cui turismo, istruzione, cultura, energia e risorse idriche, con l’obiettivo di approfondire la collaborazione tra i due Paesi. Durante la visita, Abela ha avuto colloqui di alto livello con il re Abdallah II presso il palazzo Al Husseinieh ad Amman.

Abela ha descritto la visita come un’importante opportunità per rafforzare le relazioni bilaterali. In particolare, i due Paesi hanno firmato un accordo quadro per l’istituzione di una Commissione economica congiunta permanente, volta a potenziare la collaborazione economica. Sono stati inoltre firmati accordi di cooperazione tecnica nei settori dell’energia e dell’acqua, dello sviluppo del turismo, nonché un accordo culturale dedicato all’archiviazione e alla lingua maltese.

I due leader hanno anche discusso questioni regionali urgenti, in particolare la crescente crisi umanitaria a Gaza. Abela ha elogiato l’impegno costante della Giordania nell’accogliere milioni di rifugiati nel corso degli anni, provenienti soprattutto da Palestina e Siria, e ha riconosciuto il ruolo fondamentale del Paese nella promozione del dialogo e della pace nella regione.

Nel corso della visita, il primo ministro maltese ha visitato il campo profughi di Al-Zaatari, uno dei più grandi della regione, che attualmente ospita circa 80.000 rifugiati siriani. Abela ha annunciato che il governo maltese fornirà un sostegno finanziario al campo per contribuire alla prosecuzione dei suoi servizi essenziali.

