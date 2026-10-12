Calderone “Incentivi per chi assume giovani, donne e lavoratori fragili solo a chi garantisce un salario giusto”

ROMA (ITALPRESS) – “Daremo incentivi solo a chi garantisce un salario giusto”. Lo dichiara il ministro del Lavoro, Marina Calderone, in un’intervista al quotidiano La Verità. “Solo le aziende che riconoscono questi principi e questi valori, quelli che fanno riferimento al salario giusto, potranno avvalersi degli incentivi per chi assume giovani, donne e lavoratori fragili”, spiega il ministro. Calderone sottolinea che “il lavoro sarà al centro della manovra” e conferma la “tassazione agevolata sugli aumenti contrattuali e sulla produttività” per dare “continuità ai provvedimenti già presi per sostenere i salari”.

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