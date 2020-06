In considerazione della situazione di emergenza dettata della pandemia e dei conseguenti effetti negativi che si stanno determinando, il Consiglio Federale della Fip ha approvato in via eccezionale, e per la sola stagione agonistica 2020/2021, il Lodo “Salva Città”. Il lodo per il settore professionistico mira a consentire di individuare nuove risorse umane e finanziarie per mantenere il livello di attività raggiunto nel medesimo territorio. L’eccezionalità del momento storico, i forti inviti del Governo rivolti alle Federazioni sportive affinché assumessero tutte le misure straordinarie ritenute opportune per consentire la salvaguardia del patrimonio sportivo, la Legge emanata nell’agosto 2019 che fa espresso riferimento alla possibilità di valutare la consistenza del titolo sportivo per poi eventualmente permetterne il passaggio, hanno indotto il presidente Giovanni Petrucci e il Consiglio Federale ad adottare tempestivamente questo provvedimento per l’anno sportivo 2020/2021. Per continuare a contrastare la crisi derivante dall’emergenza Covid-19, la Fip ha determinato un ulteriore sostegno di un milione di euro. Per la stagione 2020/2021 verrà applicata, a tutte le società dei campionati maschili di Serie A, A2, B e dei campionati femminili di A1 e A2, una decurtazione del 20% sulle tasse gara. Sempre per la prossima stagione verrà applicata una decurtazione del 10% sulle quote di rinnovo della tessera di allenatori, preparatori fisici, istruttori minibasket e dirigenti. L’intervento sarà successivo all’assestamento di bilancio previsto per settembre. Sale dunque a 7.7 milioni di euro l’intervento complessivo messo in campo dalla Federazione Italiana Pallacanestro a favore di società e tesserati per la prossima stagione sportiva. La Fip ha reso noto, la scorsa settimana, il Protocollo con le linee guida per la ripresa degli allenamenti nella pallacanestro. Il Protocollo è stato redatto dalla Federazione Italiana Pallacanestro insieme alla Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina in collaborazione con il Politecnico di Torino su richiesta dell’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri in seguito all’emanazione delle linee guida per la ripresa delle attività sportive contenute nei DPCM del 4/05/2020 e del 17/05/2020. Le speciali mascherine che la Fip sta studiando con il Politecnico di Torino potrebbero essere utilizzate, per maggiore sicurezza, solo ed esclusivamente durante questa estate per le attività giovanili, 3×3 e nei centri estivi e solo qualora le normative vigenti non permettessero di giocare a viso nudo. Il presidente Petrucci ha anche manifestato in Consiglio Federale l’auspicio di disputare le gare dei prossimi campionati a porte aperte seppure con capienza ridotta nei palazzetti e secondo le disposizioni governative in materia di contenimento del contagio da Covid-19. La Fip continuerà a monitorare attentamente la situazione al fine di vagliare tutte le condizioni per poter aprire al pubblico gli impianti nella stagione 2020/2021. Visto il regolamento internazionale e a seguito delle ulteriori delucidazioni richieste dalla Fip, la Fiba raccomanda che le elezioni per il prossimo quadriennio si svolgano dopo il Campionato del Mondo, disputato nel settembre 2019, e indipendentemente dalla programmazione dei Giochi Olimpici. La Fip, quindi, celebrerà l’Assemblea Generale Elettiva nei primi mesi del 2021. Il Consiglio Federale ha infine deliberato i testi delle Disposizioni Organizzative Annuali per la stagione 2020/2021 dei Campionati Dilettantistici senior Nazionali, dei Campionati Dilettantistici senior Regionali, dei Campionati Giovanili e del Tesseramento. La prossima riunione del Consiglio Federale avrà luogo venerdì 26 giugno 2020.

(ITALPRESS).