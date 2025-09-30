Fiorenzani “Identità digitale primo tassello per sviluppo imprese”

PALERMO (ITALPRESS) - "E' importante arrivare vicini alle imprese e costruire un sistema che si allarghi sul territorio, portando i servizi della Camera di Commercio alle imprese stesse: l’identità digitale e la firma digitale sono il primo tassello per favorire la trasformazione delle imprese in questa direzione, parliamo di un processo imprescindibile per lo sviluppo economico di un territorio e delle aziende che ne fanno parte”. Lo ha detto Paolo Fiorenzani, responsabile Sviluppo e Gestione dei servizi di identità e certificazione digitale di InfoCamere, a margine dell'accordo tra la Camera di Commercio Palermo-Enna, InfoCamere, ordini professionali e le associazioni di categoria a Palermo. xd8/vbo/mca2