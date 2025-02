Fine Vita, De Luca “Decideremo senza ideologismi”

NAPOLI (ITALPRESS) - "In Toscana è stata approvata la legge sul fine vita, affronteremo anche questo problema e lo faremo sapendo che non è una questione ideologica e che quando si affronta il tema del fine vita non c'è sinceramente nulla da festeggiare: parliamo di misure che lacerano la coscienza degli esseri umani, credenti e non credenti, perché il tema della vita e della morte riguarda gli essere umani". Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso di una conferenza stampa convocata a Napoli, a Palazzo Santa Lucia, per illustrare le misure messe in campo a sostegno delle famiglie. "C'è una proposta in Consiglio, è in discussione nella Commissione regionale competente, si avvierà una discussione e utilizzeremo il 'metodo Campania' che è quello del dialogo e dell'ascolto reciproco" spiega il governatore. "Cercheremo di fare tutto quello che è possibile e necessario per le cure palliative per aiutare le famiglie a reggere situazioni drammatiche. Quando hai un malato Sla per anni, è una cosa che condiziona la vita di tutti i membri della famiglia. Valuteremo come istituzione laica - garantisce De Luca - ma non me la sento di condannare chi vive un calvario e non ce la fa a vivere un calvario. Prenderemo atto che, come servizio pubblico, non possiamo non rispondere alle domande che ci vengono rivolte ma prenderemo tutte le decisioni che ci possono consentire di evitare di arrivare alla scelta tra la vita e la morte. Decideremo - conclude De Luca - da esseri umani che si sono ascoltati e compresi". xc9/pc/gtr