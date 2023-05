NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Finali di Conference a un passo per Miami Heat e Los Angeles Lakers. A Est, match-ball per Miami, che sul parquet casalingo del Kaseya Center, di fronte a quasi 20mila spettatori, si porta sul 3-1 nella semifinale con i New York Knicks vincendo gara-4 per 109-101 nonostante i 32 punti di Brunson, top-scorer della serata (27 di Butler e 24 di Barrett tra i padroni di casa). A Ovest, anche i Lakers volano sul 3-1 nella semifinale con i campioni uscenti dei Golden State Warriors, piegati in gara-4 per 104-101 sebbene Curry risulti il più prolifico della serata con 31 punti contro i 27 di James, esaltato dal ‘calorè dei quasi 19mila spettatori della Crypto.com Arena.

