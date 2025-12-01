Filosa “Bene Merz sulle norme dell’Unione Europea, abbiamo una grande opportunità per ripensare le regole”

ROMA (ITALPRESS) – “Accogliamo con favore il sostegno del governo tedesco alle revisioni delle normative europee. Esso si basa sul pacchetto di proposte dell’ACEA, tutte urgentemente necessarie per riportare l’industria automobilistica europea alla crescita. Questo pacchetto include nuovi obiettivi per i veicoli commerciali leggeri (LCV), un quadro normativo per le auto di piccole dimensioni e misure per accelerare il rinnovo del parco auto. Ora abbiamo una grande opportunità per ripensare le regole e conciliare i tre obiettivi chiave dell’Europa: decarbonizzazione, resilienza industriale che protegga i posti di lavoro e l’autonomia strategica, e accessibilità economica”. Lo afferma il Ceo di Stellantis, Antonio Filosa, in merito alla lettera del cancelliere tedesco Friedrich Merz nella quale ufficializza la sua contrarietà al divieto di vendita di auto termiche nell’Unione Europea dal 2035.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).