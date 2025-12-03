Filippo Pietrangeli “Non mi aspettavo tanto affetto per papà”

ROMA (ITALPRESS) - "Quello che ho visto in questi giorni non me l'aspettavo, è stata un'esplosione di affetto". Così Filippo Pietrangeli, figlio del compianto Nicola, ha parlato a margine della camera ardente del padre. Al Foro Italico risuonano anche le note di Charles Aznavour: "Lo portai a un suo concerto e gli firmò due dischi", l'aneddoto sull'ex tennista. mec/glb/gtr