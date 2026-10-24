Figc, Malagò “Curioso che la Lega Serie A pensi a candidature alternative”

ROMA (ITALPRESS) – “È curioso che la Lega Serie A abbia voglia di pensare che ci siano ipotesi alternative, ma questa è la vita e accetteremo la competizione con la consueta filosofia. Se sono deluso? Sono dispiaciuto, ma quello è un mondo che cambia. Ci sono alleanze che hanno grande facilità nel cambiare opinioni e rapporti”. Lo ha detto il commissario Figc, Giovanni Malagò durante il suo intervento agli Stati Generali di Progetto Civico Italia all’Eur, a Roma, commentando la possibilità di un supporto da parte di alcuni club di A ad Adriano Galliani per un’eventuale candidatura alle elezioni Figc del 14 dicembre. “Il mio auspicio ovviamente è di avere una candidatura unica in questo momento più che mai”, ha ribadito Malagò, che ad aprile venne candidato proprio dalla Lega Serie A prima della vittoria elettorale col 68%.

“Sono ottimista per natura e penso che il buon senso alla fine trionfi, anche se non sempre è così”. “Avevo sentito i club, come era giusto che fosse, perché ogni volta che uno ha una componente è normale chiamare le persone che rappresentano questi club mettendo a disposizione la propria candidatura. Questo è avvenuto nelle ore antecedenti a quella che è l’idea che qualche altro club avrebbe avuto”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).